Latife Soto impacta tras asegurar que escalofriante predicción ya se está cumpliendo: «Viene una cuestión muy fuerte»

Durante el último tiempo, Latife Soto dio mucho que hablar debido a las predicciones que ha lanzado con respecto al país y el mundo entero.

En este sentido, la popular tarotista recordó un presagio que hizo hace un tiempo, el cual ya se estaría desarrollando.

«Esto fue dicho hace como un mes y medio y dije que sería delicado. Lo vengo diciendo desde hace seis meses. ¡Está pasando!», mencionó Latife Soto.

«Nosotros ahora estamos en verano, pero vamos a tener hartas noticias. Tomen harta vitamina, porque viene una cuestión muy fuerte», añadió la guía espiritual.

Mediante sus redes sociales, Latife Soto se refirió a un antiguo presagio que lanzó en el espacio digital que comparte con José Antonio Neme en Instagram.

En dicha ocasión, la tarotista expresó: «Puede ser una fiebre aviar muy fuerte. Ahora, en el hemisferio norte, van a estar con eso. Lueguito nos vamos a enterar qué fallecidos, pero a nosotros nos viene después».

«Cuando hay tanto calorcito, esos bichos se controlan un poco, entonces ojo con eso. Este es el período donde hay que tomarse todas las vitaminas y tomar todos los suplementos. Tomen todas esas cositas ahora», añadió Latife Soto.

¿Qué está pasando con la gripe en el mundo?

Las autoridades sanitarias estadounidenses comunicaron la primera muerte humana relacionada al H5N5 de gripe aviar. Este es un hecho inédito que ha generado gran preocupación en expertos y entidades de salud, según informó La Tercera.

La persona que falleció fue un adulto del condado de Grays Harbor, en Washington. Vale señalar que ya tenía condiciones médicas y se encontraba hospitalizada desde inicios del mes pasado. Entró al hospital con una fiebre intensa, desorientación y problemas de respiración.

Según la investigación, el contagio se pudo haber provocado debido al contacto directo con aves de corral que tenía en su casa, las que interactuaron con aves silvestres.

