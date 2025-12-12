Querido participante deja Fiebre de Baile por problemas de salud: desde CHV tomaron inesperada decisión

Recientemente, se dio a conocer que el estelar de Chilevisión, «Fiebre de Baile» sufrió una nueva baja.

Resulta que se dio a conocer que Esteban Paredes no continuará en el programa conducido por Diana Bolocco.

La salida del ídolo de Colo Colo se debe a un problema de salud que tuvo durante la semana pasada antes de realizar su coreografía.

Según informó la animadora del programa de baile de CHV, durante la semana pasada, el exfutbolista tuvo una subida de presión considerable. De este modo, tuvo que ser atendido en un centro médico.

Luego se conoció que Esteban Paredes se encontraba en su hogar en reposo y un monitoreo de su presión arterial.

Se esperaba que el exjugador de Colo Colo y la Selección Chilena volviera esta semana a la competencia. Sin embargo, esto nunca ocurrió.

De hecho, desde CHV dieron a conocer su salida a través de un comunicado.

CHV confirma salida de Esteban Paredes de Fiebre de Baile

Desde el canal informaron que «Esteban Paredes deberá retirarse de Fiebre De Baile producto de un problema médico que lo aqueja e impide que su participación en el exitoso estelar continúe con normalidad».

«Agradecemos el compromiso, dedicación, esfuerzo y talento que Esteban puso durante su participación, donde demostró su progreso y recibió permanentemente el cariño del público», añadió CHV.

Sin embargo, esto no es todo. Resulta que la señal televisiva también dio a conocer que tras esta salida, una polémica participante que recientemente fue eliminada volverá a Fiebre de Baile.

Hablamos de Camila Andrade. De este modo, la modelo tendrá una nueva oportunidad en el programa.

Recordemos que su salida no estuvo exenta de controversias. Esto debido a que tuvo una tensa discusión con «La Maestra», Edymar Acevedo.

