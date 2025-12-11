Cecilia Gutiérrez impacta tras revelar que habría sido víctima de magia negra: entregó pista de quién lo habría realizado

Cecilia Gutiérrez estuvo presente en el último capítulo del espacio digital de Pamela Díaz «Sin Editar«. En esta instancia, la periodista de farándula aseguró que fue víctima de magia negra,

La comunicadora dio quien constantemente revela diversas papitas de personas del mundo del espectáculo, dio a conocer que no a toda la gente le gusta su trabajo. Especialmente, quienes se han visto expuestos por ella.

En esta instancia, Pamela Díaz le consultó sobre cuál ha sido la peor experiencia que ha vivido desde que entró al mundo de la farándula.

Frente a esto, Cecilia Gutiérrez indicó: «Me hicieron magia negra, yo creo que eso es lo más feo porque afectó a la Mila (su hija)».

«Ni siquiera me afectó a mí, y como que ahí dije: ‘sí, hay gente mala, que está dispuesta a hacerte daño como deliberadamente», indicó la comunicadora.

Cecilia Gutiérrez asegura que fue víctima de magia negra

La comunicadora dio a conocer que antes de este incidente que vivió no creía en temas relacionados con el mundo esotérico. Sin embargo, vivió una experiencia tan extraña que la hizo cambiar.

«El Salva (su esposo) había bajado como 9 kilos, y él entrena, come bien, entonces que baje de peso es súper raro. Estaba muy flaco, se sentía mal, se le llenaron la boca de aftas por las defensas bajas. Y la Mila no dormía, lloraba y lloraba; lo máximo que dormía en una noche eran 45 minutos», señaló Cecilia Gutiérrez.

La periodista indicó que esta situación duro meses. «Estaba todo mal, me rechazaban la licencia». Además, indicó que alargó su postnatal y pidió licencia psiquiátrica, ya que estaba muy estresada y cansada.

Ceci Gutiérrez dio a conocer que durante este periodo, todas las semanas hacía transmisiones en vivo para hablar de temas de farándula. Y durante uno de estos lives, su hija no paraba de llorar. Y al día siguiente pasó algo completamente inesperado para ella.

«Al otro día salgo al patio y veo un pájaro súper grande tirado, y como que yo bajo y le digo a Salva: ‘oye, hay una gallina muerta'», indicó.

En primera instancia, Cecilia Gutiérrez pensó que era una gallina. Sin embargo, después su esposo fue a ver y quedó impactado con lo que vio.

«Llega pálido y me dice: ‘Ceci, de verdad hay un pájaro muerto y está sin ojos'», indicó.

Frente a esto, la periodista contó que llamó a una tarotista, quien le indicó que habían realizado magia negra. La comunicadora señaló que el ave estaba en un lugar que no era tan fácil de encontrar, por lo que no creía que se tratara de un accidente.

Después de esto, Cecilia Gutiérrez contó que empezó a cuidarse de las «malas energías». La periodista de farándula no quiso entregar nombres. Sin embargo, de acuerdo a videntes como Latife Soto y Álvaro Santi, este acto lo habría cometido una mujer.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google