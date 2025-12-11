Daniela Castro entrega detalles de su estado de salud tras sufrir la pérdida de un embarazo: «Todavía está adentro»

Durante la semana pasada, Daniela Castro generó gran preocupación en sus seguidores tras dar a conocer en sus redes sociales que sufrió la pérdida de un embarazo.

La chef estuvo varios días sintiéndose mal sin saber lo que tenía. Posteriormente, quedó internada y se le hicieron estudios. De este modo, se logró detectar por qué estaba delicada de salud.

«Llegué a la clínica por diarrea y me descubrieron anemia. Sin embargo, el punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indica que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal», indicó Daniela Castro, quien tuvo que abandonar el programa Fiebre de Baile, del cual formaba parte.

«Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo, vascularizado a full, y con más exámenes supimos la razón. Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí. Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió», agregó.

Y recientemente, Dani Castro actualizó su estado de salud a través de sus redes sociales.

Daniela Castro actualiza su estado de salud

La ganadora de la primera versión de MasterChef expresó a través de una historia en su cuenta de Instagram: «Hoy día ha sido un día… emocionalmente he pasado por veinte mil emociones. Lloro, después ando insoportablemente idiota —pero tengo derecho a ser idiota por mi situación—, yo digo ‘no me importa’. Después lloro, después me río… oh, una cantidad de emociones».

«Estos días me ha dolido mucho el útero, y ese dolor también como que me recuerda todo lo que está pasando. Y eso me da pena, y después lloro de dolor, pero me duele más si lloro, y después me río… todo es como así», agregó Daniela Castro.

Además, dio a conocer que el proceso que vive todavía no termina. «Todavía mi mini yo está adentro, por eso hay que chequear la hormona del embarazo: tiene que bajar. Está todo muy vascularizado, entonces hay un proceso que hay que esperar», mencionó la popular figura televisiva.

«El proceso que sigue depende de mi cuerpo. Nada depende de mí (…) Si bien estuve haciendo todas estas cosas con anemia, con todo esto, estuve dándolo todo. Objetivamente estoy a mi 50% de todo: me refiero mentalmente, emocionalmente y físicamente», añadió.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google