Nueva salida remece a Fiebre de Baile de CHV: participante abandonó competencia por problemas de salud

En el capítulo que se emitió este miércoles 3 de diciembre, del estelar de CHV, Fiebre de Baile, se conoció una nueva salida.

Vale señalar que durante esta jornada Cony Capelli brilló y por segunda vez obtuvo la inmunidad. La ex Gran Hermano, se lució bailando «Under the Bridges of Paris» de Dean Martin,

Posteriormente, se reveló la nueva eliminación. Sin embargo, en esta ocasión la salida es por temas de salud.

«Hoy recibimos una noticia que es triste para nosotros porque tiene que ver con el estado de salud de Dani Castro. Ella nos informó de manera formal que tendrá que dar un paso al costado de la competencia y que no puede regresar», reveló la conductora Diana Bolocco.

Vale señalar que la ganadora de la primera temporada de Master Chef estuvo alejada del espacio hace semanas. Además, hace unos días reveló en redes sociales que tuvo una pérdida sin saberlo.

Tras el anuncio de la animadora de Fiebre de Baile, llegaron múltiples mensajes de apoyo, aplausos y muestras de cariño para Daniela Castro.

Además, posteriormente, Diana Bolocco les informó a los participantes que esta semana no habrá eliminación.

Daniela Castro reveló que sufrió pérdida

«Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo… y con más exámenes supimos la razón. Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí», indicó la chef a través de su cuenta de Instagram.

«Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió», añadió Dani Castro.

En este sentido, expresó: No puedo hacer nada hasta que la progesterona haga su trabajo, porque es mi útero el que está en juego. Y ahora que sé que quiero ser mamá, es mi prioridad

