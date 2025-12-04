Naya Fácil terminó llorando por inesperado motivo que empañó su cumpleaños: «Tengan un poco de humanidad»

Recientemente, Naya Fácil sufrió unas complicaciones que hicieron que no aguantara las lágrimas.

La popular creadora de contenido dio a conocer que para su cumpleaños había arrendado un espacio para celebrar. Sin embargo, el arrendatario se arrepintió a última hora, siendo que ella ya tenía todo organizado.

A través de redes sociales, Naya Fácil indicó que tenía pensado celebrar su cumpleaños en un yate ubicado en Algarrobo. Sin embargo, esta fiesta tuvo que ser cancelada.

Las complicaciones de Naya Fácil en su cumpleaños

Mediante sus redes, la influencer señaló que el dueño del Club de Yates de algarrobo le señaló que el dueño del yate no quiso facilitarle la embarcación debido a que «me dedico a los videos».

Vale señalar que Naya Fácil grabó la llamada para tener un registro. «No quiere que yo vaya porque supuestamente no cumplo con las normas… Estaba confirmado desde hace un mes y ya lo había pagado», indicó.

En este sentido, dio a conocer que desde la organización le indicaron: «Me están diciendo a mí que si te lo arriendo, paso como a llevar una condición que es como de indisciplina».

Además, Naya Fácil dio a conocer que anteriormente ya había tenido diversos inconvenientes. Por ejemplo, le pidieron no consumir alcohol y bajar el número invitados, a lo que ella aceptó.

«Tengan un poco de humanidad también, ¿por qué no me avisaron ayer o hace una semana? Para poder buscar qué otra cosa hacer. Si yo hice mi cumpleaños en Algarrobo fue por el Club de Yates, no fue por la playa», indicó la influencer visiblemente desmotivada.

Vale señalar que a pesar de estas complicaciones, Naya Fácil fue hasta San Antonio y celebró en un bote su importante celebración.

