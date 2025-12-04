Luis Sandoval impacta en «El Internado» con revelación sexual que involucra a Karen Doggenweiler: «No es un mito»

En el capítulo que se emitió este martes del reality de Mega, «El Internado«, Luis Sandoval sorprendió a sus compañeros con una inesperada confesión.

Esto ocurrió durante una actividad, en la que los participantes tenían que entregar regalos según tres categorías: «me casaría», «romance» y «aventura». Instancia en la que el popular periodista de farándula llamó mucho la atención.

Resulta que Luis Sandoval le regaló «aventura» a Agustina con cara coqueta, lo que generó asombro en sus compañeros.

Luis Sandoval sorprende en «El Internado» con inesperada revelación

En este sentido, el periodista se la jugó y reveló un atributo que no se conoció de manera pública.

«Desde que llegó está muy ganosa y yo le quitaría las ganas de una vez por todas», indicó sin filtros, Luis Sandoval.

En este contexto, el panelista de «Que te lo digo» recordó un apodo que le puso una colega, el que se relaciona con su atributo.

«A mí Karen Doggenweiler me bautizó como ‘Luchitotote’. No es un mito», indicó en «El Internado».

En este sentido, Otakín se metió en las conversaciones y aportó con un revelador dato.

«Yo me bañé con Lucho y puedo decir que es más hombre que muchos de los que están acá y lo esconde muy bien», señaló.

Posteriormente, Luis Sandoval indicó seguro de sí mismo: «Yo te puedo dar el placer que tu necesitas para sentirte realmente una mujer».

Y el momento finalizó con un beso entre el periodista y su compañero.

