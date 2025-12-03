Mujer relataba historia de infidelidad y se encontró inesperadamente con su exesposo en transmisión del matinal de Canal 13

Durante la jornada de este miércoles, se vivió una inesperada y cómica situación en el matinal de Canal 13, «Tu Día».

Resulta que el equipo se encontraba en terreno hablando sobre el intenso calor en Santiago. Instante, en la que una divertida mujer llamada Michy sorprendió tras revelar detalles de su vida amorosa. .

«Les voy a contar algo, me tomé un año sabático en términos amorosos (…) Porque el año pasado anduve con un chico que resulta que él, él muy muy, andaba con otra chica, para tener una relación paralela. Entonces les voy a dar un consejo, cuando empiecen esa onda ‘ay déjame fluir’, no, ahí no es», partió señalando.

Además, la mujer reveló en el despacho de «Tu Día» de Canal 13 de cómo se enteró de que le estaban siendo infiel.

«Me enteré porque la chica me habló, ella sabía de mi existencia, o sea la otra era ella en verdad, o sea, la segunda era ella. Entonces le dije ‘yo no tengo idea quién eres tú’. ‘Yo sí sé quién eres tú’, me dijo, ‘tú eres la amiga de tal y tal persona», indicó.

«Y le digo: ‘no, no soy la amiga, soy más que su amiga’, y ahí empezamos a conversar, y en verdad que él tenía una relación similar con las dos», agregó.

Exesposo de mujer aparece de manera inesperada en transmisión de Tu Día

Mientras la mujer contaba su historia ante las cámaras del matinal de Canal 13, de manera inesperada apareció su exesposo, quien estaba grabando el momento.

En este sentido, se saludaron y provocaron múltiples risas en el equipo de «Tu Dia».

«Mi primer amor. Fuimos nuestro primer amor. Papá de mi hija, 14 años juntos, 16 separados. Somos superamigos. Y él es un siete, sus hijos me caen muy bien, quieren a mi hija, es super buen papá», indicó Michy.

Además, agregó: «Él es un gran apoyo para mí. Si se me echa a perder una llave, él siempre está presente. Si me tengo que cambiar de casa, él siempre está presente. Es como una relación como de hermanos, es una relación distinta, yo le tengo mucho cariño».

