Querido periodista del matinal «Tu Día» de Canal 13 sufrió preocupante accidente: «Gracias a todos los que han escrito»

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran preocupación en el matinal de Canal 13, «Tu Día».

Lo que paso fue que Rodrigo Pérez, notero del programa, debió ser hospitalizado tras un accidente mientras participaba en una actividad realizada fuera de cámara.

Vale señalar que el mismo periodista entregó detalles sobre lo que le pasó mediante sus redes sociales. En este sentido, compartió una fotografía en un centro médico y expresó: «No he respondido WhatsApp, pero acá va el reporte».

El notero dio a conocer que el accidente sucedió mientras montaba a caballo. «Accidente a caballo en la montaña me dejó con un par de pernos en la mano», indicó el notero del matinal de Canal 13.

Periodista del matinal de Canal 13 se refiere a su recuperación

El periodista de «Tu Día» también entregó detalles sobre su procedo de recuperación. De este modo, indicó que a pesar de la gravedad del golpe, su evolución ha sido positiva.

Sin embargo, el comunicador tendrá que ausentarse del espacio matutino, ya que debe mantener reposo absoluto.

De todos modos, el notero del matinal de Canal 13 indicó con optimismo que «todo bien, ahora soy invencible…jaja. Pero tengo licencia por la recuperación. Gracias a todos los que han escrito».

Vale recordar que hace poco tiempo, el periodista de Tu Día dio mucho que hablar luego de que durante un despacho en barrio Meiggs fuese agredido. Momento que generó gran impacto en los televidentes.

