Cristián Castro alza la voz tras polémica rutina de Stefan Kramer en la Teletón 2025: «¿Por qué me hacen esto?»

Durante el fin de semana pasado, en el cierre de la Teletón, Stefan Kramer dio mucho que hablar por una polémica rutina que no pasó desapercibida.

En dicha instancia, el popular humorista imitó a Cristián Castro y Eduardo Artés e hizo a reír a la mayoría del público en el Estadio Nacional.

Sin embargo, la rutina recibió múltiples críticas en redes sociales, donde llegaron a tildar de burlesca su interpretación del cantante.

En esta instancia, Stefan Kramer estuvo acompañado por Leo Caprile en el escenario.

«Terrible fome la imitación de Cristian Castro»; «Exigimos unas disculpas públicas a Cristian Castro por tu mal trabajo»; fueron algunos de los comentarios que recibió el imitador en su más reciente post en Instagram.

Vale señalar que en estos momentos Cristián Castro está en Chile. De hecho, participó en la Teletón y este martes 2 de diciembre realizará su segundo y último concierto en el Movistar Arena.

Cristián Castro reacciona a rutina de Stefan Kramer en la Teletón

Y recientemente, el cantante mexicano opinó con respecto a la polémica imitación.

Resulta que durante este lunes, en su primer show en el Movistar Arena, Cristián Castro indicó: «Me estuve enterando de que me estuvieron imitando… Y que eso no les gustó».

«Me imitó muy, muy feo ¿Verdad? ¿Por qué me hacen esto?», agregó el artista ante un recinto completamente lleno, en el cual sus fanáticos no dudaron en aplaudirlo y apoyarlo.

