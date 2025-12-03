«Tuve una pérdida sin saberlo»: Participante de Fiebre de Baile impacta tras revelar por qué ha estado alejada del programa

Hace varias semanas que Daniela Castro no aparece en el estelar de CHV, Fiebre de Baile, lo que generó preocupación en sus seguidores.

Y hace algunos días, la chef dio a conocer que tuvo que recibir atención médica debido a que los especialistas hallaron algo «inesperado».

Sin embargo, en aquella ocasión, Daniela Castro no entregó mayores detalles al respecto. «Han sido días de exámenes y montaña rusa de emociones. Mañana al fin habrá más certeza», señaló.

Y recientemente, la exchica reality aclaró su situación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram expresó: «Quiero agradecerles por su cariño y preocupación estos días. Hoy decido contarles sobre mi salud, ya que tengo más claridad y he procesado lo que pasa… Tuve una pérdida sin saberlo».

En este sentido, Dani Castro señaló que tras problemas estomacales fue trasladada hasta una clínica en ambulancia.

«Me descubrieron anemia. El punto es que no faltaba hierro, estaba todo bien. Lo que indica que la anemia era un síntoma de otra cosa que andaba mal», reveló la participante de Fiebre de Baile.

Posteriormente, indicó que le detectaron que su útero estaba «súper activo, vascularizado a full». .

«Entre exámenes y exámenes vimos mi útero súper activo… y con más exámenes supimos la razón. Tuve una pérdida sin saberlo y quedó un mini yo ahí», explicó Daniela Castro.

Asimismo, indicó que su cuerpo continuó generando hormonas, como si es que el embarazo siguiera avanzando.

«Como no se botó naturalmente, mis hormonas siguieron subiendo como lo haría el de una mujer embarazada, pero ya no había embarazo, solo había un mini yo que no vivió«, mencionó Daniela Castro.

Daniela Castro revela detalles de su estado de salud

Además, la chef se refirió a su estado de salud actual.

«No puedo hacer nada hasta que la progesterona haga su trabajo, porque es mi útero el que está en juego. Y ahora que sé que quiero ser mamá, es mi prioridad», señaló.

Además, habló de las semanas antes a conocer su situación. Instancia en las que siguió participando en Fiebre de Baile.

«No sé cómo logré hacer todo lo que hice así… ahora entiendo mi agotamiento, mi frustración, mi hipersensibilidad y me sorprende que aún así no me rendí. Solo agradezco porque la vida de una u otra manera me enseña y me hace conectar conmigo», indicó.

