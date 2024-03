Daniela Castro aclara supuesto mechoneo con excompañera de Tierra Brava

Hace unos días, en un capítulo de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos hizo una fuerte acusación contra Daniela Castro. La popular modelo aseguró que la cocinera se agarró de las mechas con Eva Gómez, con quien fue compañera durante el encierro en el reality Tierra Brava.

Según indicó la panelista del programa farandulero, todo habría iniciado por una discusión entre la ganadora de MasterCherf y su pinche Uriel Romero, también conocido en el ámbito musical como El Futuro Fuera de Orbita.

«Lo que me cuenta una persona que estaba en el local, que de repente la Eva le dice: por qué estás tratando así al Futuro, cuando él es tan buena persona, y dicen que de repente se agarran del pelo rubio la Eva Gómez y la Dani Castro», señaló Adriana.

Además, expresó que la española «quedó consternada, no lo podía creer, y la Dani Castro en vez de pedir disculpas, se habría envalentonado de nuevo y por segunda vez la agarró del pelo, y ahí las separaron».

Cabe destacar que Hugo Valencia señaló que también le había llegado este rumor sobre Daniela Castro, pero que no lo creyó.

Ante esto, la panelista de Zona de Estrellas aseguró que sus fuentes eran confiables. «Está corroborado por una fuente de la discoteque, y está corroborado por alguien que andaba en el grupo«, mencionó en dicha oportunidad.

Dani Castro reacciona a supuesta pelea con Eva Gómez

Ante los recientes dichos de Adriana Barrientos, fue la misma Daniela Castro quien se encargó de desmentir el cahuín según consignó La Cuarta.

Tras ser contactada por Infama, la cocinera explicó que tiene buena relación con Eva Gómez y que desconoce de dónde viene el rumor. «Es mentira! No pasó nada! De hecho yo sigo hablando con Eva. Jaja no sé de dónde Adriana mete mechoneo! Me cae super, Eva! Y no tenemos ningún problema«, aseguró la cocinera.