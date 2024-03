Impacto en la industria televisiva: Aseguran que Faloon Larraguibel ingresaría a ¿Ganar o Servir?

Durante las últimas semanas, Faloon Larraguibel ha estado en el centro de atención. Recordemos que la exchica Yingo denunció a su expareja, Jean Paul Pineda por VIF. Además, poco después se confirmó su renuncia a Zona Latina.

«Ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina. Quiero decir que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de 10 años», señaló con respecto a su decisión.

«Siento que debo empezar nuevos desafíos, debo cerrar ciclos, debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje», agregó Faloon Larraguibel.

En este contexto, aprovecho de agradecerle al canal por el tiempo en el que estuvo trabajando en él. «Obviamente, son muchos recuerdos que voy a mantener aquí en mi corazón (…) Solamente quiero agradecer a Zona Latina, a mis compañeros y, por supuesto, a Sabores, que lo voy a tener acá en mi corazón y alma», finalizó.

Cabe destacar que tras la renuncia, comenzaron a surgir diversas especulaciones con respecto al futuro laboral de la exparticipante de Yingo. Específicamente se comenzó a rumorear que podría entrar a ¿Ganar o Servir?, el nuevo reality que será emitido por las pantallas de Canal 13.

Aseguran que Faloon Larraguibel será parte de ¿Ganar o Servir? de Canal 13

Infama aseguró que Faloon ya llegó a un acuerdo con Canal 13 para ingresar a ¿Ganar o Servir? «La motivación de Faloon para entrar al reality es el dinero», argumentaron, según consignó La Cuarta.

De este modo, la exchica Yinga se uniría a Coca Mendoza, Naya Fácil, Botota Fox, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Oriana Marzoli y Gala Caldirola, quienes ya fueron confirmados por Canal 13.

Cabe destacar que Andrade, en diálogo con Pamela Díaz, revelo que el 31 de marzo viajarían a Perú.