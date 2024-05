Steffi Méndez celebra su primer Día de la Madre con emotivo mensaje tras el nacimiento de su hijo

Steffi Méndez, compartió recientemente algunas imágenes de su reciente experiencia como madre. La joven sorprendió a todos revelando su embarazo luego de mese manteniéndolo en privado.

Recientemente se dio a conocer el nacimiento del primer hijo de Steffi Méndez junto a su pareja, Dante Lindhe. Y a solo días de este anunció, la joven modelo celebró su primer Día de la Madre con una emotiva reflexión.

El primer día de la madre de Steffi Méndez

La joven compartió con sus seguidores detalles sobre el parto, revelando que su bebé nació por cesárea debido a una enfermedad en el intestino grueso. Además compartió a través de Instagram los motivos de haber mantenido fuera del ojo público su embarazo.

Méndez decidió mantener su embarazo en secreto para proteger su intimidad y la de su familia de la maldad en las redes sociales.

«Mi vida ha sido expuesta desde muy niña (algo que elegí) y siempre me dije a mí misma que el día que fuera mamá, iba a vivir esto privado con los míos, por el simple hecho de saber cuánta maldad hay de la gente en redes sociales y cuántas mujeres critican a otras por cómo ser mamá y eso no me gusta», detalló.

A pesar de esto Steffi Méndes, no pudo resistirse a compartir un entrañable momento junto a su hijo en TikTok. En el video, se puede ver a Steffi Méndez sosteniendo amorosamente a su bebé, acompañado de un conmovedor mensaje: «Y pensar que eres mío, no me canso de contemplarte, mi angelito».

Cabe destacar que Steffi Méndez ha estado en una relación desde 2021 con el rapero sueco Dante Lindhe, miembro de la banda Hov1, quien es el padre de su primer retoño.