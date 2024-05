Coté López confiesa que retomó su relación con Luis Jiménez meses después de su separación

En un live en Instagram, Coté López confesó a sus seguidores que no estaba soltera sin dar mayores detalles. Sin embargo, luego aclaró en sus historias cúal era oficialmente su situación sentimental desde hace meses.

La empresaria explicó que optó por mantener todo en privado debido a la invasión mediática que sufrió tras su separación. De este modo finalmente confesó que ha retomado su relación con Luis Jiménez hace varios meses.

La reconciliación de Coté López y El «mago» Jiménez

María José, compartió su decisión de volver con Luis Jiménez con sus seguidores, afirmando que retomaron su relación hace meses. Sin embargo, explicó que prefirió mantenerlo en secreto porque no le gusta que su vida personal se convierta en noticia de medios.

«Cuando nos separamos con Luis yo lo subí, y lo subí para ustedes, porque obviamente ustedes me siguen y nos quieren y todo el cuento ¿verdad?», recordó la empresaria.

«Pero me pasó que apareció en todos los diarios. Aparecieron en la tele hablando de nosotros, y a mí no me gusta eso, porque sí a mí me gustara yo estaría en la tele», explicó Coté López.

La influencer comentó que prefiere compartir aspectos de su vida de manera selectiva y controlada. Afirmó que su prioridad son sus seguidores, pero que no quiere que su intimidad se vea expuesta en los medios de comunicación.

«A mí me gusta subir lo que yo quiero subir, y cómo les decía ayer en unas preguntas, yo soy súper súper cerrada, aunque no lo crean. Yo muestro lo que quiero mostrar, pero de mis cosas soy súper cerrada, no le cuento nada a nadie«, señaló, según consignó Radio ADN.

Coté López concluyó su mensaje asegurando que volverá a mostrar su relación con Luis Jiménez en sus redes sociales, ya que pasan mucho tiempo juntos y es natural que sus seguidores lo vean. Sin embargo, dejó claro que lo hará de manera consciente y cuidadosa, para mantener el equilibrio entre su vida pública y privada.