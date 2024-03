«¿Así va a encontrar trabajo?»: Conocida periodista critica duramente a Tonka Tomicic

Hace unos días, Tonka Tomicic se disculpó con Hermógenes Pérez de Arce, debido a que hace aproximadamente cuatro años lo expulsó del set de Canal 13, luego de que este negara la violación a los Derechos Humanos durante la dictadura.

«He reflexionado mucho sobre esa situación y reconozco que cometí un enorme error al hacerlo. Aunque pudiera no haber compartido lo que él dijo, nunca debí haberle pedido que se retirara del set», señaló la icónica animadora en conversación con La Segunda.

Ante esto, Hermógenes Pérez de Arce respondió: «Le encuentro toda la razón a ella, hizo lo que tenía que hacer y me parece muy bien. Y, bueno, asunto terminado».

Sin embargo, esto sigue dando que hablar, pues recientemente, la periodista Alejandra Valle criticó la actitud de Tonka Tomicic.

Las críticas de Alejandra Valle a Tonka Tomicic

Alejandra Valle opinó y dejó en claro su desacuerdo con la postura de Tonka Tomicic.

«¿Quién es Tonka Tomicic? ¿La persona que está en desacuerdo con el negacionismo? ¿La persona que quiere defender los derechos humanos? ¿O solo defendemos los derechos humanos cuando estamos en un contexto de movilización social, cuando nos conviene?«, expresó sobre las disculpas de la animadora.

De todas formas, esto no fue todo, ya que la periodista señaló que esto podría ser una táctica para encontrar trabajo.

«¿Quién es Tonka Tomicic? ¿Así va a encontrar trabajo? Seguramente sí, porque estas son las personas que le gustan a la televisión abierta», mencionó.

En este mismo contexto, Ale Valle dejó en claro que no le gustaría volver a trabajar en televisión. «Cuando me preguntan en la calle, que me lo han preguntado muchas veces, si yo volvería a la televisión, siempre digo que no, prefiero mil veces estar aquí, desde las trincheras de la comunicación que vender mi alma al diablo», indicó.

Es importante recordar que anteriormente la periodista trabajó en programas como SQP, Intrusos y Buenos Días a Todos.