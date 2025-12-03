Le llueven las críticas a Vasco Moulian por polémico comentario a participante de Fiebre de Baile: «Polola o pololo»
El comentario de Vasco Moulian no pasó desapercibido y a través de redes sociales, diversos usuarios lo tildaron de desatinado.
En el capítulo de este martes del estelar de CHV, «Fiebre de Baile» se vivió un incómodo momento que ha dado mucho que hablar en redes sociales. Esto ocurrió durante una conversación de Francisco Reyes Cristi con el jurado y la conductora Diana Bolocco.
Vale señalar que todo inició con aplausos y felicitaciones para el actor. Sin embargo, hubo un comentario que muchas personas tildaron de desatinado.
Resulta que después de una gran coreografía de «Quién es la que viene ahí» de Los tres, Diana le consultó a Reyes sobre las características de su pareja idea.
Frente a esto, el conocido actor señaló: «Comer rico, disfrutar, apañarse y compartir ideas»
Posteriormente, la animadora de Fiebre de Baile le consultó: «¿Sigues soltero?». Frente a esto el hombre respondió que sí. Luego Diana le consultó: «¿Pero hay más candidatas o candidatos?». A lo que Francisco Reyes respondió: «Sí, pero después de este programa… esta es mi polola, Fiebre de Baile».
Incómodo momento en Fiebre de Baile de CHV
Sin embargo, posteriormente, el momento se puso más incómodo. Esto después de que el jurado Vasco Moulian expresó: «Se nota que tu polola o pololo es Fiebre de Baile, porque te veo ensayar muchísimo junto a Pía y eso me agrada».
Este comentario no pasó desapercibido y recibió una lluvia de críticas en redes sociales. De este modo, diversos usuarios acusaron que fue fuera de lugar.
Sin embargo, Francisco Reyes se mantuvo tranquilo y reveló sus intenciones de casarse y que le gustaría tener «una fiesta con familia y amigos, en la playa, a pata pelá».
Vale señalar que el actor y Skarleth Labra obtuvieron los mejores puntajes de la noche y este miércoles competirán entre ellos por la inmunidad.
