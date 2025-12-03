Confirman en vivo que querida periodista del matinal de TVN «Buenos Días a Todos» se convirtió en madre: «Qué alegría más grande»

En la jornada de este martes, se dio a conocer una tremenda noticia en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos».

Resulta que en el inicio del programa, el animador de espacio, Eduardo Fuentes reveló que una notera se transformó en madre.

Hablamos de Alexandra Ratcliffe, quien dio luz a su hijo, Lucián.

Querida integrante de «Buenos Días a Todos» se convirtió en madre

«Alguien ha llegado con la marraqueta bajo el brazo. Adivinen quién», indicó Eduardo Fuentes mientras se encontraba junto a Simón Oliveros y el abogado Alberto Precht.

Posteriormente, se mostró en pantalla una tierna fotografía de Alexandra Ratcliffe abrazando a su bebé.

«Lucián es el nuevo integrante de la familia del ‘Buenos Días a Todos», agregó el animador del matinal de TVN.

En este sentido, Eduardo Fuentes le entregó unas cariñosas palabras a la periodista en nombre de Buenos Días a Todos.

«Nuestra querida Ale Ratcliffe… ha sido mamita. Qué alegría más grande para todos nosotros», indicó.

Por otro lado, Simón Oliveros recordó un encuentro que tuvo con la notera poco antes del parte.

«Qué bonita se ve la Ale además, dichosa, radiante, ahí con su embarazo. Me la encontré antes de que fuera a dar a luz… Dijo ‘el lunes voy a ser mamá’. Estaba nerviosa, ansiosa junto a su marido», indicó el comunicador.

«Le mandamos un abrazo tremendo. No hay nada más lindo en el mundo que ser papá, ser mamá, así que dichosa te ves, querida Ale», agregó.

En este contexto, Eduardo Fuentes hizo una reflexión y expresó: «Es lindo poder presentarles a ustedes, porque es un orgullo para nosotros… Ser padre es una bendición, tenemos que alentar la paternidad en Chile… No lo romanticemos, hay cosas bonitas, hay cosas malas, pero es tan linda la posibilidad de ver crecer a nuestros hijos».

