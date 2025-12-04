Rosalía confirma su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: fecha y cómo comprar entradas

Recientemente, la cantante, compositora, productora y visionaria global ganadora de un premio Grammy, Rosalía anunció su gira más extensa hasta ahora, la que la traerá de regreso a Chile. Halamos de Lux Tour 2026, que cuenta con 42 shoes en estadios de 17 países. Instancia, en la que promocionará su nuevo álbum LUX, el que ha sido muy aclamado por la crítica.

El inicio de la gira es el 16 de marzo en en Lyon, Francia, en el LDLC Arena. Posteriormente pasará por Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico. En tanto, el fin es el 3 de septiembre en el Coliseo de Puerto Rico.

Vale señalar que LUX es el cuarto álbum de Rosalia, el que originalmente se grabó con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason.

El protecto cuenta con colaboraciones de destacados artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Rosalía regresa a Chile en 2026

Rosalía se presentará los días viernes 24 y sábado 25 de julio de 2026 en Chile. Shows que se desarrollarán en el Movistar Arena.

Vale señalar que la preventa exclusiva con un 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas de banco Santaidar iniciar el miércoles a las 11:00 horas y se extenderá por 24 horas.

Por otro lado la venta general para los conciertos de Rosalía está programada para el jueves 11 de diciembre a las 11:01 horas.

Ambas modalidades estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

Vale señalar que este el disco LUX es el trabajo más ambicioso de Rosalía en su carrera. Este ha sido destacado por su mezcla visionaria de composición clásica, innovación pop global e intimidad espiritual.

También te podría interesar: Katteyes confirma concierto en Puerto Montt: Cuándo, recinto y cómo comprar entradas

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google