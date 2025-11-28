Katteyes confirma concierto en Puerto Montt: Cuándo, recinto y cómo comprar entradas

Katteyes, popular artista nacional que la rompe en las plataformas digitales, sigue cosechando hitos y próximamente desarrollará un concierto en el sur del país. Específicamente en Puerto Montt.

El evento está programado para el sábado 27 de diciembre, a las 21:00 horas, en el Arena de Puerto Montt. Instancia en la que hará vibrar a los presentes con sus grandes éxitos.

De este modo, Katteyes cerrará un gran año con broche de oro. Dentro de los grandes hits de la cantante se encuentra «Ven Acá», «Ponte Lokita» con Kidd Voodoo, «Báilame Así» junto a Jere Klein & Lucky Brown y «Todo Ke Ver» fcon Jere Klein. Además, a ellos se les suma «Pasajero» con King Savagge y Lyon La F que fue lanzado recientemente.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Katteyes en Puerto Montt?

Las entradas para el concierto de Katteyes en Puerto Monnt se encuentran disponibles a través de www.goldenpass.cl. Los precios van desde $10.000 hasta $25.000, dependiendo de la ubicación.

Además, se espera que la cantante chilena se presente próximamente en otros lugares del país. Entre las ciudades que suenan con fuerza se encuentran Iquique, Viña del Mar, Temuco y Punta Arenas.

Vale señalar que Katteyes, cuyo nombre real es Fernanda Villalobos, cuenta con 45,6 millones de seguidores en TikTok, 13,3 millones en Instagram y 10 millones de oyentes mensuales en Spotify. Además, ha colaborado con destacados artistas de la escena como La Joaqui, Princesa Alba, Pailita, Jairo Vera, Marcianeke, DONNER, KUINA, Gino Mella y Standly y más.

La joven se hizo conocida con solamente 13 años con su talento y carisma, la entonces llamada Iamferv, comenzó a conectar con el público juvenil cautivando a millones de seguidores en todo Latinoamérica.

Y ahora ha desarrollado una exitosa carrera musical. Fue una de las invitadas al Milan Fashion Week 2026 el pasado mes de septiembre y también será parte del Lollapalooza Chile 2026.

A esto se le suma que fue destacada por Billboard como una de las cantantes de música urbana más prometedoras de Sudamérica.

