Katteyes se sincera: «Estas últimas dos semanas he dormido menos que en toda mi vida»

La popular cantante urbana e influencer Katteyes estuvo presente en «HiperActiva, Vamo a Calmarno». En esta instancia, habló de su gran presente musical,

La intérprete de «Todo Ke Ver» reconoció que últimamente ha tenido mucho trabajo. «He dormido menos estas últimas dos semanas que en toda mi vida», indicó.

Además, Katteyes indicó que últimamente ha estado trabajando mucho en el cuidado personal

«Cada vez que tengo vuelos, me choca mucho el jet lag. Los cambios de horario, los cambios de temperatura, la alimentación también la pierdo mucho cada vez que viajo. Acá en Chile puedo estar comiendo muy bien, durante semanas, entrenando, y voy a un viaje, como yo tengo problemas alimenticios, puedo bajar tres kilos en una semana. Esos tres kilos que me costaron subir en dos meses», indicó.

«Entonces, no sé, yo llego y me voy a inyectar sueritos de vitamina (…) Trato de mantener la salud estable», reconoció Katteyes.

En este sentido, la cantante expresó: «Al principio es lindo viajar, pero cuando lo haces constantemente te saca de tu zona de confort y uno ya no está tan saludable como antes. Se empieza a notar más las ojeras y el cansancio».

Katteyes y su gran momento en la música

En esta instancia, Katteyes fue consultada sobre el momento que vive.

«Yo manifestaba ser la número uno, pero pa’ callao», indicó la cantante.

«No me gusta que piensen que me creo la número uno (…) Siento que todavía me falta mucho por trabajar», agregó Katteyes.

Además, la joven también habló del hecho de ser destacada por Billboard como una prometedora artista del continente.

«Estas cosas, son como señales de diositos, que te dicen, ‘como que tranquilízate, relájate’. Para mí fue un alivio, fue como que ya, realmente tengo que seguir creyendo en mí», mencionó Katteyes.

Por otro lado, la joven mencionó que le gusta mostrarse tal cual es. De este modo, indicó que no busca ser perfecta ni intachable.

Con respecto de su camino de influencer a cantante, expresó: «En 2023 decidí que ya no quería ser influencer (…) Y perdí casi todos mis ingresos», indicó.

De este modo, recomendó que «no tienes que dejar un trabajo por perseguir otro, ambos pueden ir de la mano»,

Además, reconoció que le gusta mucho la canción «Sentimiento Mágico» de Benja Valencia y Sinaka. Incluso no descartó ser parte del remix.

