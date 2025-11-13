Luto en el espectáculo: Muere querido animador y productor de televisión chileno

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha sacudido a la escena del espectáculo chileno. Resulta que falleció el destacado conductor y productor de televisión Hernán «Nano» Aravena.

El comunicador tenía 69 años y dejó una tremenda huella en el mundo del entretenimiento de nuestro paós.

«Nano» Aravena estuvo detrás de la llegada del axé a Chile en los inicios del 2000. El productor de TVN financió la y trajo al país la primera versión de Axé Bahía que la rompió en la televisión nacional.

De hecho, según información de FMDOS, el periodista Patricio Rojas abordó la importancia que tuvo Aravena en la llegada de este ritmo a nuestro país en el libfro «El diario íntimo de Mekano» (2025, Planeta.

«En 2001, él fue el financista de la idea de ir a buscar a Brasil un grupo de axé. De hecho, fue él quien viajó a Curitiba, por ejemplo, donde encontraron a Amanda Cibely y se armó esa primera formación de Axé Bahía donde estaban Flaviana, Jefferson, Josiney, etcétera. Él fue el que financió ese viaje, esa aventura. Los trajo», explicó el autor en diálogo con BioBío.

«Sin exagerar, la historia del axé en Chile, así como la conocemos, fue gracias a Hernán. Sin él, esto no habría existido», añadió.

Conmoción por muerte de Hernán «Nano» Aravena

La lamentable noticia la entregó este miércoles Televisión Regional de Chile (TVR). En este canal, Aravena se desempeñó como animador de «Forever», espacio dedicado a la tercera edad.

«Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Hernán ‘Nanito’ Aravena, quien partió de este mundo el día de ayer. Nanito dejó un gran legado en la televisión chilena y en nuestro canal con su programa Forever, que con las canciones del pasado alegraba la hora de almuerzo en nuestro país», indicó el canal a través de un post en Instagram.

«El equipo de nuestro canal lo recordará con gran cariño por su simpatía y humildad. Mandamos condolencias a la familia en este triste momento», finalizaron.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Televisión Regional de Chile 📡 (@canaltvr)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google