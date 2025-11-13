Mariela Sotomayor tomaría drástica decisión tras grave amenaza de Daniela Aránguiz: «Junto a mis abogados…»

Los conflictos entre Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz parecen estar lejos de terminar. De hecho, recientemente, se dio a conocer que la periodista tomará acciones legales contra la exesposa de Daniela Aránguiz.

Esto fue revelado en el programa de farándula Zona de Estrellas. Instancia, en la que Hugo Valencia dio a conocer que se contactó con la reportera, quien le permitió dar a conocer que dijo que «la voy a demandar».

Vale señalar que esto se debe a que durante la jornada de este miércoles, Daniela Aránguiz volvió a arremeter en contra de Mariela Sotomayor. En este sentido, una de las cosas que mencionó es que le han llegado videos íntimos de ella y que no los ha difundido porque tiene «codigos».

«Mira Mariela lo buena persona que soy, porque uno cuando trabaja en este medio tienes que tener códigos, yo tengo muchos códigos con las mujeres que somos madres. Quiero mandar un mensaje a la gente que me mandó unos videos íntimos de Mariela, no se juega con esas cosas, yo sería incapaz de mostrar información de este calibre», expresó la exchica Mekano.

Mariela Sotomayor podría tomar acciones legales contra Daniela Aránguiz

En Zona de Estrellas, Hugo Valencia leyó el siguiente mensaje de Mariela Sotomayor: «Basados en lo que ella dijo ayer, junto a mis abogados nos encontramos en condiciones de demandar por el delito de amenazas»

«Todo por este contenido que Daniela dice tener y que no va a mostrar por los códigos que tiene como mujer y como madre», añadió el conductor del programa de farándula.

