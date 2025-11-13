Calor en la Región Metropolitana: Alejandro Sepúlveda sorprende en Mega tras adelantar altas temperaturas para los próximos días en Santiago ¡Calor en Santiago! En la mañana de este jueves, el periodista especializado de Mega entregó el pronóstico del tiempo y dio a conocer el día en el que se esperan 34 grados en la capital.