Popular actriz llega desde Mega a TVN para ser parte de innovador proyecto: «Es todo un desafío»

TVN ya está trabajando en su primera teleserie vertical, la que se titulará «Auditoría de Amor».

Con este proyecto, el canal estatal está apostando a llegar al público de redes sociales. Y una de las protagonistas será la actriz Florencia Berner.

«Formar parte de una serie vertical es todo un desafío, justo leí que 80% de las audiciones en Los Ángeles hoy son para este tipo de producciones… me intriga mucho ver cómo será esta experiencia», indicó la intérprete.

Vale señalar que Florencia Berner aparece en pantalla por su interpretación de Fabiola en Reunión de Superados de Mega. Además, por darle vida a América en Baby Bandito, que recientemente aterrizó en Netflix con su segunda temporada.

Su trayectoria en la pantalla chica comenzó en proyectos como Secretos de Familia, donde hizo el papel de Sara Valdés, Dime con Quién Andas de CHV. Además, fue parte de series como Tira, 62: Historia de un Mundial y La Jauría.

¿Qué se puede esperar de la primera teleserie vertical de TVN?

«Auditoría de Amor» fue escrita por Diego Ayala y Carla Stango. La teleserie trata de Lucia, quien es interpretada por América Navarro. Ella es una contadora brillante, aunque ingenua. La profesional acepta investigar un robo en el interior de la empresa que trabaja, con el fin de impresionar a Bruno, personaje de Pepe López, quien es su jefe y amor platónico.

Sin embargo, el plan de la protagonista se va para abajo cuando las pistas empiezan a apuntar a Estela. Ella es interpretada por Florencia Berner y es la novia de bruna y la hija de la dueña. La mujer destaca por ser elegante, poderosa y celosa. Vale señalar que no tiene intenciones de perder nada, ni a nadie.

