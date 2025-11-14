Chile brilla en los Latin Grammy 2025: Shirel y Dysbit consiguieron históricos reconocimientos

En la noche de este jueves se llevaron a cabo los Latin Grammy 2025. Instancia en la que se vivió un importante hito para la música chilena. Esto debido a que dos importantes artistas nacionales recibieron importantes reconocimientos.

Se trata ni más ni menos que de Shirel y Dysbit, quienes hicieron historia.

Shirel y Dysbit brillan en los Latin Grammy 2025

Resulta que por un lado, Shirel ganó el premio «Mejor Canción de Rock» por su rol como compositora en esta destacada ansión que es interpretada por la mexicana Renee.

«La música siempre ha sido mi lenguaje y no hay nada más hermoso y que me llene más de gratitud el corazón que ser reconocida por algo así», indicó tras el reconocimiento.

«Siento solo orgullo de llevarme este premio para la casa y agradecida con todos los artistas que me dan la posibilidad de ser parte de sus mundos y de contribuir a esta música maravillosa», agregó la destacada artista.

Vale señalar que Shirel se hizo conocida en 2016 luego de su gran participación en The Voice Chile.

Por otro lado, el productor chileno Dysbit (Cristóbal Díaz Lizama), oriundo de Antofagasta, también brilló en los Latin Grammy 2025.

El joven participó en el álbum DTMF de Bad Bunny. Proyecto que recibió los galardones «Álbum del Año» y «Mejor Álbum de Música Urbana».

Y la canción «VOY A LLEVarte PA PR», canción en la que trabajó Dysbit recibió el premio «Mejor Interpretación de Reggaetón», lo que marca un importante motivo de celebración.

«Es un trabajo de años. Años que me paquié como para poder llegar a este punto y poder decir que logreé algo en la música», indicó en conversación con La Junta Plus tras recibir el triunfo.

Además, Dysbit tuvo unas palabras para la gente que puede pasar situaciones similares a el que «no le bajen al amor, no le bajen a la pasión. Sigan creyendo, que se aferren a esa primera emoción que le generó hacer música. Es importante no perder ese norte»

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Radio Activa (@radioactivachile)

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google