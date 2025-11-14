Claudio Palma recuerda los icónicos parches de PES y como impulsaron su carrera: «Me ayudó mucho ese pirateo que se vendía en la feria»

No caben dudas de que Claudio Palma es uno de los comentaristas deportivos más destacados del país. El comunicador es conocido por su trabajo en CDF, TNT Sports, Canal 13, Fox Sports Chile, radio ADN, DirecTV Sports, Chilevisión y más.

Sin embargo, no siempre fue así. De hecho, le costó años de trabajo poder consolidarse.

«Yo partí en el 87 y estuve años sin pegarle el palo al gato», indicó en conversación con Julio César Rodríguez en La Junta.

Claudia Palma revela la importancia que tuvieron los «parches» del PES en su carrera

Claudia Palma reveló que a inicios de los dos mil, sus frases llegaron a los populares «parches» de juegos como Pro Evolution Soccer, o Winning Eleven en PlayStation 2. Esto fue un gran impulso para su carrera.

Para que se entienda, estos son juegos que fueron modificados por editores, a los que les agregaron los relatos del comentarista.

«Yo diría que a mí lo que me ayuda mucho fue los parches del PES, que tiene que haber sido el año 2003, por ahí. Llegaba a Puerto Montt y estaba lleno de niños. ¿Y Palma vino? Yo no saliendo en pantalla. Y empecé a sentir que pasaba algo con el relato, con los apodos», reconoció Claudio Palma en conversación con Julio César Rodríguez.

«Me ayudó mucho ese pirateo que se vendía en la feria, a luca. Me ayudó más que la cresta. Yo en algún minuto dije ‘aquí la hago, demando aquí…’ ¿cachái? ¡Y fue al contrario! Me acuerdo de haber ido a ver un doctor, me desgarré una cuerda (vocal) y me dice el doctor de la (Clínica) Alemana: ‘Oye, yo juego con tu juego’. Le dije, ‘ganái medio billete, ¿y estái comprando juegos en la feria?’. Porque estaba instalado el juego PES y ahí metieron las frases», agregó.

En este sentido, Julio César Rodríguez señaló: «La gente lo buscaba no por una cuestión económica».

Además, Claudio Palma expresó: «Ahí dije: aquí tengo que hacer algo con los apodos, con las frases. Empecé a ponerle apodos a los jugadores. Empezó a pegar eso».

