«Voy a colaborar con Inti-Illimani»: Polimá WestCoast anuncia unión histórica que nadie veía venir

En la jornada de este viernes, Polimá WestCoast estuvo presente en «Bravas» de RadioActiva. Instancia, en la que llegó a hablar de su recientemente lanzamiento «RAPIDO» junto a Tobal MJ.

Sin embargo, esto no fue todo. El popular cantante urbano también anunció que colaborará con Inti-Illimani y reflexionó sobre sus años de carrera.

«Yo voy a colaborar con Inti-Illimani y creo que eso está bueno. Es como otra cosa, porque ambos hacemos música, de distintas perspectivas, pero ambos hacemos música», señaló Polimá Westcoast.

Las reflexiones de Polimá WestCoast tras años de carrera

Además, Polimá WestCoast se refirió a los prejuicios que existen con respecto a que los cantantes urbanos están ligados al mundo de la droga y el alcohol.

«Nos rodea mucho eso, pero no es como lo principal. En general, todos ya despertaron y se dieron cuenta de que es importante estar conscientes», indicó el cantante.

«Lo que hacemos y las palabras que digamos son importantes. O sea, pueden causar algo y si nos equivocamos causa algo muy grande o si lo hacemos muy bien también», agregó Polimá WestCoast.

Posteriormente, habló de Tobal MJ, hermano de Cris MJ que está dando mucho que hablar y que se ha posicionado como una de las promesas de la escena.

«Ya hizo todo el recorrido con el Cris, entonces sabe muy bien cómo funciona la industria. Entonces está haciendo las cosas bien. Se pudo saltar pasos de los cuales nosotros nos equivocábamos en mucho tiempo», indicó el artista.

«Esta nueva camada de artistas, el Voodoo, él y los demás, pueden hacer las cosas con el caminito ya hecho, tranquilitos. No se van a equivocar, ni con firmas de disquera, ni con nada de lo que nosotros hicimos», añadió Polimá Westcoast.

En este sentido, recordó cuando junto a Pablo Chill-E se sumaron al estallido social.

«Estuvimos, no directamente, pero ligados más o menos a la política porque cuando fue el estallido social estuvimos en la calle con el pueblo», señaló.

«Ahora todos los artistas mantienen una posición neutra y empática (…) Y nosotros ya pasamos por todo eso», agregó Polimá WestCoast.

Vale señalar que el intérprete de «Ultra Solo» cuenta con una gran trayectoria. Se hizo conocido en 2018 con canciones como «BrokeBoi». En 2019 la rompió en el Lollapalooza Chile, mientras que en 2023 llegó al Festival de Viña, lo que consolidó todavía más su carrera.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google