Conmoción en el mundo del fútbol: Muere conocido ex DT de la selección chilena

Recientemente, se dio a conocer una noticia que ha generado gran conmoción en la escena del fútbol. Resulta que falleció Xabier Azkargorta, ex director técnico de la selección chilena que tanía 72 años de edad.

Esto fue dado a conocer por parte del club boliviano Oriente Petrolero, una de las escuadras que dirigió el español en el transcurso de su carrera.

«Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994», indicó el equipo a través de un post en redes sociales.

«Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor», añadió el club.

Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. pic.twitter.com/fKmFQxHLz6 — Oriente Petrolero (@cdopetrolero) November 14, 2025

Además, desde el Valladolid de España también tuvieron palabras para Xabier Azkargorta.

El Real Valladolid lamenta profundamente el fallecimiento de Xabier Azkargorta, entrenador blanquivioleta en la temporada 1986/87. Nuestro más sincero pésame para familiares y amigos. D.E.P. — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) November 14, 2025

Es importante señalar que el DT se encontraba alejado de la actividad como entrenador desde 2020. Su último equipo dirigido fue Club Atlético Palmaflor, de Bolivia.

El paso de Xabier Azkargorta por la selección chilena

El director técnico español, conocido como el «Bigotón» dirigió a nuestro país entre 1995 y 1996. Según consignó AS Chile, no estuvo mucho en su país debido a que no obtuvo buenos resultados. El equipo tuvo un mal desempeño en la Copa América de 1995 en Uruguay y esto se repitió en los partidos que vinieron después.

Vale señalar que Xabier Azkargorta dio mucho que hablar en el continente por clasificar a Bolivia al Mundial de 1994.

Por otro lado, logró ganar tres campeonatos como entrenador. Fue campeón en 1998, con el club Yokohama F. Marinosen la primera división de Japón.

Luego, en 2014 y 2015 consiguió dos torneos con el Bolivar en la primera división del fútbol boliviano.

