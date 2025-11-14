¿Habrá transporte público gratis el día de Elecciones y cómo canjear los pasajes?

Este domingo 16 de noviembre se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Y para facilitar el traslado de las personas hacia sus locales de votación, el Ministerio de Transporte lanzó un plan especial de movilidad. Este incluye un plan de movilidad que incluye gratuidad y refuerzo.

A continuación te contamos cómo será el funcionamiento del transporte público durante estas elecciones.

¿Cómo funcionará el transporte público durante las elecciones?

Durante esta jornada el Metro de Santiago los servicios urbanos de EFE serán gratuitos. La medida tiene la finalidad de que las personas puedan dirigirse a votar sin dificultades.

Además, durante el día de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias habrá múltiples servicios especiales que tendrán costo cero.

Es importante señalar que en el caso de los buses RED en la Región Metropolitana, estos no contarán con gratuidad. Sin embargo, habrá un importante refuerzo en la frecuencia para facilitar el flujo de los pasajeros. De hecho, en comparación a un domingo normal, la oferta aumentará en un 80% en horario punta (09:00 a 14:00 horas). Y en un 60% en horario normal.

Si bien en esta jornada de Elecciones Presidenciales y Parlamentarias, algunos servicios tendrán pasajes gratis, es necesario validar la tarjeta o medio de pago para acceder. Por ejemplo, en el Metro de Santiago hay que pasar la tarjeta en el validador y se registrará como

Por otro lado, es importante revisar con anticipación el local de votación y la mesa. Esto se hace a través del sitio web del Servel.

Además, se pueden considerar otras alternativas para transportarse. Por ejemplo, caminar o ir en bicicleta, principalmente si es que el local de votación se encuentra cerca.

