RadioActiva en vivo este domingo con una cobertura especial de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

Este domingo 16 de noviembre se vivirá un día clave para la política chilena, se llevarán a cabo las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. En esta instancia, miles de personas cumplirán su deber cívico.

Y en RadioActiva queremos acompañar a la ciudadanía en este importante hito. De este modo, desarrollaremos una transmisión especial desde temprano que contará con varias voces de la radio.

Así será la transmisión especial de RadioActiva durante las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025

La cobertura especial de este domingo 16 de noviembre de RadioActiva iniciará a las 09:00 horas. Momento en el que Rosario Bravo y Juako Lee se tomarán la señal para iniciar la transmisión especial por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. De este modo, estarán entregando información importante y contando lo que va sucediendo en las primeras horas de las elecciones. Este bloque se extenderá hasta las 11:00 horas.

Posteriormente, desde las 11:00 hasta las 13:00 hora será el turno de Lucho de Chile junto a nuestra querida Tenchita. Estos van a estar atentos a como se va desarrollando la jornada, revisarán datos importantes, lo que vaya marcando la jornada y los hechos más relevantes que surjan.

Y finalmente, entre 13:00 y 15:00 horas, la programación seguirá con DJ Black y José Luis Godoy. Ellos serán los responsables de ponerle fin a este especial de RadioActiva de elecciones con su característico estilo con el que nos sorprenden día a día en El Portal del Web.

De este modo, la invitación es a sintonizar nuestra emisora y que vivamos juntos este nuevo proceso electoral.

