¿Cómo quedó?: Nuestro Pelo Verde se sometió a un tratamiento estético y así luce

Si haz visto el programa de nuestra Radio Activa, te podrás haber dado cuenta la ausencia de alguien en particular.

Nuestro Dj Pelo Verde, Víctor Aranda, no ha venido estos días a hacernos reír. La razón, por un cambio que decidió realizarse para seguir aumentando su bella apariencia.

Y es que se sometió a un tratamiento estético que ya lo agarraron para los memes.

Así luce Dj Pelo Verde

En un video que subió a sus redes sociales, contó que se sometió a una lobotomía, donde le abrieron el cerebro para temas de estudios.

Y de pasada, se sometió a un tratamiento de injerto capilar. En el extracto, contó que el procedimiento es como «pinchazos de crochet».

Lo incómodo es, para él, tener que dormir con un cojín de avión, lo que lo hacía dormir «mirando al cielo».

Revive el momento aquí:

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