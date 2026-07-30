Carl Cox, uno de los DJ más grandes del mundo vuelve a Chile: fecha, cómo comprar entradas y todo lo que debes saber del evento

¡Atención fanáticos de la música electrónica! Carl Cox, uno de los DJs y productores más influyentes del mundo, regresará a Chile para encabezar una nueva edición de ON TOUR.

El artista británico se presentará el próximo jueves 29 de octubre en Parque Ciudad Empresarial. Instancia, en la que ofrecerá un espectáculo que reunirá a miles de seguidores de la escena electrónica.

Esto se enmarca en una nueva edición de La Feria. Iniciativa que durante años ha impulsado la escena electrónica en Chile con la presencia de destacados artistas internacionales.

Con una trayectoria de más de tres décadas, Carl Cox se ha consolidado como una de las grandes referencias del techno a nivel internacional. Su carrera ha estado ligada al desarrollo de la cultura rave en Reino Unido, a reconocidas residencias en Ibiza y a algunos de los festivales de música electrónica más importantes del mundo.

La Feria trae de regreso a Carl Cox

El evento comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta la medianoche. Durante la jornada, el público podrá disfrutar de un recorrido por el sonido que ha convertido a Carl Cox en una figura emblemática de la música electrónica, con una propuesta que combina techno, house y la energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Las entradas para el show estarán disponibles desde el viernes 31 de julio, a las 13:00 horas, a través de Passline.

Vale señalar que Parque Ciudad Empresarial, está ubicado en Avenida El Cóndor Sur 457, Huechuraba, y marcará un nuevo regreso del británico a los escenarios nacionales con una producción que apuesta por una experiencia de estándar internacional.

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