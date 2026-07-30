Preocupación en Colo Colo: revelan inesperada noticia sobre Vozinha

Vozinha, arquero que brilló en el Mundial 2026 con Cabo Verde ha dado mucho que hablar en las últimas horas en nuestro país. Esto debido a que se confirmó que el deportista de 40 años, quien ya fue anunciado por Colo Colo, no pudo viajar este jueves desde Madrid a Santiago, como estaba previsto, para sumarse al plantel albo.

La situación ha dado mucho que hablar, ya que en la jornada de este miércoles, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa había comentado que viajaría hoy y llegaría cerca de las 20:00 horas a suelo nacional.

Revelan el motivo por el cual Vozinha todavía no viaja a Colo Colo

La situación ha generado gran incertidumbre en nuestro país. A esto se le suma que el arquero tampoco se ha pronunciado, ni le ha mandado ningún mensaje a los hinchas albos.

Y frente a estas dudas, desde AS Chile se pusieron en contacto con el entorno de Vozinha para saber qué pasa con el guardameta y por qué no ha podido viajar al país.

De este modo, descartaron que el fichaje se haya caído. «No viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería… Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado», expresaron.

Sin embargo, aseguraron que próximamente se debería resolver todo. «Estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo», indicaron.

En este sentido, queda solamente esperar para que resuelva el caso de Vozinha. Vale señalar que incluso surgió el rumor de que hay otro club interesado en el arquero.

«A pesar de haber sido anunciado por el Colo Colo, Vozinha aún no ha firmado contrato y en este momento está revaluando la situación. Él quiere jugar y siente que allí tal vez no juegue. Bubista, técnico de Cabo Verde en la Copa del Mundo, se fue al Renassense de Berkane, de Marruecos, y ya llamó al portero», indicó el periodista portugués, Marcelo Braga, en su cuenta de X.

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