Previo a su arribo a Chile: Vozinha enfrenta su primer problema tras fichar por Colo Colo

La llegada de Vozinha a Colo Colo suma un nuevo capítulo. El arquero de Cabo Verde se prepara para llegar este martes a Chile y hay una normativa del fútbol nacional podría impedirle utilizar el nombre con el que alcanzó reconocimiento internacional.

El reglamento del Torneo Nacional establece que los futbolistas deben utilizar su apellido paterno y/o materno en la camiseta. Además, también permite agregar la inicial del nombre. De este modo, la regla prohíbe expresamente el uso de apodos, sobrenombres o apelativos.

En este sentido, la norma podría complicar el uso «Vozinha» en la camiseta del nuevo arquero albo, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias.

En tanto, el apodo con el que se hizo conocido internacionalmente significa «abuelita» en portugués.

La primera complicación para Vozinha en Colo Colo

De acuerdo con lo consignado por Emol, el reglamento contempla sanciones en caso de incumplir las normas relacionadas con los nombres de los jugadores.

El arquero podría recibir una tarjeta amarilla administrativa. Además, Colo Colo arriesga una multa de hasta 20 UF por cada infracción.

Por este motivo, el club deberá buscar una solución junto a la ANFP. En el cuadro albo existiría interés en que el jugador pueda mantener el nombre de «Vozinha», considerando el reconocimiento internacional que obtuvo durante el Mundial y el impacto comercial que podría tener en la venta de camisetas.

Sin embargo, para conseguirlo deberán gestionar la autorización correspondiente.

Además, Vozinha tampoco podría utilizar el número 1 en el conjunto albo, ya que Fernando de Paul es actualmente el dueño de esa camiseta.

En tanto, el número 12 pertenece a Eduardo Villanueva, mientras que el 25 es utilizado por Gabriel Maureira, quien actualmente defiende el arco de Colo Colo.

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