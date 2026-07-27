«Frutita pa’ la nieve»: Se viraliza nuevo video de «El Chino» y un inesperado detalle llama la atención

Se viralizó un nuevo registro de Manuel Orellana conocido como «El Chino» luego del polémico rescate que protagonizó en el Cajón del Maipo.

Recordemos que estuvo varios días desaparecido durante varios días junto a las parvularias, Martina Núñez Hermosilla y Magdalena Retamal Pelz. Y después de ser encontrados en un refugio, en el Cajón del Maipo, Orellana se ha convertido en uno de los personajes más comentados del momento.

Y recientemente, se difundió en redes sociales, un registro de «El Chino» trabajando en la feria.

En este video, el hombre estaba promocionando sus productos y bromeando con las personas que se encontraban en el lugar.

«Lleve frutita pa’ la nieve. Pura calidad la fruta. Somos del pueblo, reina. Somos del pueblo», dijo entre risas.

En tanto, se escucha que la persona que grababa comentó: «El más viral, el del secreto en la montaña, el Chino».

Además, un detalle llamó la atención en redes sociales. Resulta que en lugar también se habría estado su pareja Génesis.

El detalle que llamó la atención

El video fue compartido por la cuenta de TikTok @chile.informa8 y generó múltiples reacciones. En este sentido, una persona comentó: «En serio y la señora ya lo perdonó».

Cabe recordar que, tras el rescate, Orellana contó en Hay que decirlo que su pareja no había terminado con él. Eso sí, reconoció que estaba «castigado» y durmiendo en el sillón.

Además, se viralizó otro registro en el que aparecía cortándose el pelo y expresó: «Estoy más castigado que el loco Pepe».

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