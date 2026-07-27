Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: «Sentí una presión»

En la jornada de este domingo, un participante del espacio Fiebre de Baile de Chilevisión (CHV) vivió una incómoda situación en pleno programa.

Estamos hablando del influencer Yiego Pizarro, quien presentó la coreografía al ritmo de «Chillando goma», de Fulatino. Sin embargo, en medio de su presentación, quedó en blanco por un momento. Luego de unos segundos retomó el ritmo y volvió con su presentación.

Yiego Pizarro vivió incómodo momento

Tras la performance, Yiego explicó lo que le sucedió.

«Sentí una presión. De verdad que me la sabía completa. La ensayé, la Geral vio que todo el rato me salía, pero me nublé, no sé qué me pasó la verdad. Quizás me quise concentrar mucho en las miradas, no sé», indicó el influencer que se terminó quebrando.

«Le pido disculpas al jurado, a la gente en la casa», añadió.

En tanto, Raquel Argandoña le dijo: «Desde el momento que saliste a la pista, antes que empezara la canción, te noté muy raro. Te noté con una presión, respiraste como tres veces, lo que no te había visto en cuatro meses».

«Sufrimos más que tú», agregó la jurado, quien le puso un 2.

Por otro lado, Los Power Peralta calificaron la presentación con un 5, mientras que la «Maestra» Edymar con un 3. La evaluación de Vasco Moulian se mantuvo en reserva.

En tanto, posteriormente, Yiego Pizarro fue salvado por parte de los televidentes con un 63% de las preferencias de la votación.

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