27 Jul, 2026. 13:02 hrs

Pulso Naranja se prepara para su próxima parada: Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga harán vibrar al Gran Arena Monticello

Pulso Naranja busca acercar a destacados artistas nacionales a distintas ciudades de Chile. El evento ya ha tenido dos exitosas fechas.

Por Iván López
Pulso Naranja
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El festival «Pulso Naranja» está recorriendo diversas regiones del país con música chilena, entretención y experiencias para el público.

Y este domingo 2 de agosto llegará a Gran Arena Monticello, a partir de las 16:00 horas. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

La propuesta busca acercar a destacados artistas nacionales a distintas ciudades del país. Además, pretende generar espacios de encuentro y celebración en torno a la música y la cultura chilena.

En este evento estarán Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga.

Los tres artistas serán parte de un recorrido que contempla distintas fechas y lugares a lo largo de Chile, en una propuesta que busca reunir música en vivo y entretención para miles de personas.

Fechas de Pulso Naranja

Vale señalar que el evento ya tuvo dos exitosas presentaciones. El 11 de julio estuvo en Vive Peñuelas (Coquimbo / La Serena).

En tanto, este sábado 25 de julio Pulso Naranja llegó hasta el Estadio Sokol en Antofagasta. 

Ambas fechas contaron la participación de Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, quienes hicieron vibrar a los presentes con su música en vivo.

Ya ahora el evento aterrizará en San Francisco de Mostazal, donde también promete cautivar a los asistentes.

El evento ha generado gran expectación. Recordemos que originalmente se iba a desarrollar el 18 de julio. Sin embargo, se reprogramó por mal tiempo y finalmente se desarrollará este 2 de agosto, a las 16:00 horas.

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