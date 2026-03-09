Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

El implante capilar dejó de ser un tema escondido para los hombres. Según cifras de la Clínica Témpora, el 24% de los pacientes masculinos que acuden a una evaluación tienen entre 21 a 35 años.

Para el 45%, se concentra la edad entre los 36 y 50. En total, el 91% de quienes buscan implante capilar en la clínica son hombres.

La zona donde más se realizan intervenciones corresponde a las “entradas”, uno de los primeros signos de alopecia androgénica y una de las principales alertas que motiva la consulta.

Soluciones tempranas

De acuerdo con la directora médica de Clínica Témpora, hay un cambio actual en el perfil del paciente. “Hoy los hombres jóvenes no esperan a que la alopecia avance significativamente. Buscan soluciones tempranas y definitivas, en lugar de normalizar la pérdida de cabello o postergar la consulta”, mencionó.

Este fenómeno lo atribuye a una mayor preocupación por la imagen personal, el impacto de las redes sociales y a la exposición constante en entornos laborales digitales, donde la imagen se vuelve parte del perfil profesional.

La principal causa de pérdida capilar en hombres jóvenes sigue siendo la sensibilidad genética a la dihidrotestosterona (DHT), hormona que progresivamente debilita el folículo piloso. Pero existen otros factores.

El estrés crónico cumple un rol importante. Puede agravar efluvios telógenos (caídas difusas y temporales del cabello) y acelerar procesos de alopecia androgénica en personas con predisposición genética.

Cuando la pérdida aún no es avanzada, se pueden indicar tratamientos farmacológicos bajo supervisión médica, terapias regenerativas capilares o tratamientos con células madre mesenquimales, para estabilizar la caída y mejorar la calidad del cabello.

Cuándo es necesario hacerse un implante capilar

El implante se recomienda principalmente cuando ya no hay folículos activos en determinadas áreas del cuero cabelludo, o cuando el paciente busca restaurar densidad en zonas específicas.

Los especialistas recomiendan consultar ante previas señales de alopecia, como el retroceso sostenido en la línea frontal, aparición de entradas marcadas, disminución progresiva de densidad en la zona superior o antecedentes familiares de alopecia.

Detectar el problema en fases tempranas ayuda a tener prontas alternativas terapéuticas y mejoras en los resultados a largo plazo.

