WhatsApp Plus: La nueva versión de la aplicación que tendrá funciones de pago exclusivas

Una nueva versión de pago podría llegar en los próximos meses para WhatsApp. Las actualizaciones están pensadas para mejorar la experiencia de los usuarios.

La suscripción de Meta estaría lista para los sistemas iPhone y Android.

Según reportes difundidos por medios especializados en la aplicación, Meta estaría trabajando en un plan de suscripción llamado «WhatsApp Plus», que ofrecerá funciones adicionales para quienes decidan pagar por el servicio.

De acuerdo con la información filtrada por el sitio WABetaInfo, las principales novedades se enfocan en la personalización y facilitar la organización de las conversaciones dentro de la aplicación.

Los detalles que se saben al respecto

Entre los cambios más llamativos, aparece la opción de fijar hasta 20 chats en la parte superior, superando el límite actual de la versión gratuita, que solo permite mantener tres conversaciones destacadas.

Esto permitiría a los usuarios acceder con mayor rapidez a contactos o grupos que sean de su prioridad.

Otra característica es que tendría una mayor capacidad para personalizar la apariencia de la plataforma. La versión premium incluiría nuevos colores para el chat, distintos diseños para el ícono de la app y tonos de llamada exclusivos que podrás asignar a contactos específicos para diferenciar notificaciones.

Por ahora, Meta no ha confirmado la fecha de lanzamiento ni el precio de esta suscripción. Sin embargo, las filtraciones indican que el servicio podría estar disponible para Android como para iOS.

Cabe aclarar que las funciones esenciales de WhatsApp, como enviar mensajes, hacer llamadas o videollamadas y compartir archivos, seguirán siendo gratuitas.

La suscripción está pensada sólo como algo adicional para quienes busquen más opciones de personalización y herramientas avanzadas dentro de la aplicación.

