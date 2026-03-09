Descartó algunas teorías: Julio César Rodríguez se sincera y explica los motivos de su renuncia a Chilevisión después de 13 años

Durante el viernes pasado, Julio César Rodríguez confirmó su renuncia a Chilevisión (CHV), lo que generó gran impacto en el mundo de la televisión.

Luego, el domingo, el comunicador no estuvo presente en «Primer Plano». De este modo, existía gran incertidumbre sobre si es que iba a estar este lunes en el matinal «Contigo en la Mañana».

Y finalmente, JC Rodríguez si llegó al programa. Instancia en la que entregó detalles sobre la decisión que tomó de dejar CHV.

«Decidí comunicar el viernes porque creo que igual es bueno para todo el equipo y para la gente del canal que sepa todo lo que viene», señaló.

En este sentido, expresó: «Yo voy a seguir trabajando un tiempo más. Estamos en ese sentido con la convicción y el corazón con un poquito de pena, pero son cuestiones que uno tiene que decidir en la vida”».

«Llevo 13 años en el canal, he dejado todo en el canal, he tratado de cumplir a mil, he dejado la vida. Y ahora me corresponde dar un paso al costado, buscado nuevos horizontes, nuevos caminos», agregó.

Además, indicó: «Ya cumpli un ciclo, estoy viejo, es la última parte de mi carrera en pantalla».

En este contexto, su compañera Andrea Aristegui quiso preguntarle los motivos de su decisión. «¿Esto es irreversible?», consultó.

«Primero que todo, nada es irreversible, porque yo tengo un contrato en el canal y no tengo ningún contrato firmado con ninguno otro canal», respondió Julio César Rodríguez.

«Puede pasar cualquier cosa de aquí a final de marzo, pero mi situación hoy día que he conversando con la gente del canal para irme a fin de mes, esa es la situación que estamos. Yo estoy en la firme convicción de que cumplí un ciclo», añadió.

En este sentido, JC Rodríguez señaló que trabajando en el matinal ha recibido mucho cariño, pero también odio.

«He recibido campañas de bots brutales, campañas orquestadas, con bots que hablan de mi cosas que en su gran mayoría son mentiras y falsas», indicó.

Además, descartó rumores de que su renuncia sería producto a presiones.

«Quiero descartar completamente», aclaró. De este modo, indicó que nunca recibió algunas presión editorial o político sobre «lo que tenemos que decir.».

En este contexto, señaló que la única vez que vivió algo cercano fue en pandemia. Instancia en la que el expresidente, Sebastián Piñera, tuvo un zoom con los conductores de matinales. De este modo, les pidió que abordarán temas que unan y no desunan a la población. Sin embargo, no asistió.

Julio César Rodríguez y los motivos de por qué deja CHV

Con respecto a su decisión, indicó: «Hay que saber irse, y por cuestiones super formales. yo tenía un mes, porque yo tengo un contrato de 4 años con CHV, yo tenía un mes desde que se cambiaba el director ejecutivo, el 31 de enero y llegaba la nueva administración. Tenía una ventana para no estar los 4 años».

«No es porque yo firmé contrato en otro canal, sino porque yo hice uso de esa ventana. Tenía que avisar en esos días. Tuvimos días de conversación, donde llegamos a un acuerdo que lo iba anunciar y que me iba a quedar el tiempo necesario para una transición ordenada», agregó Julio César Rodríguez.

Además, indicó que está en busca de nuevos desafíos y que «el canal merece en este nuevo ciclo, con nuevos propietarios, con nueva gente que llega al canal, con nuevo ejecutivo, tener su propio camino y a veces no se logra comulgar con la misma idea, con la misma energía y con la misma fuerza. Y lo importante no es pelear ni maltratarse».

«He pedido que este equipo apoye a todo lo que viene porque quiero que a CHV le siga yendo bien», agregó JC Rodríguez.

Asimismo, expresó: «Yo no estoy en esa energía, ni en esa mirada, en esa búsqueda, entonces soy capaz de dar un paso al costado y no quedarme gozando de un puesto, de un cargo que tiene mucho poder y que le va bien por quedarse ahí. Prefiero caminar».

«No me voy por cuestiones políticas, ni de censuras, ni por cuestiones económicas. porque han hecho algunos una cantidad de comentarios que no tiene nada que ver y que son dañinos», aclaró.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google