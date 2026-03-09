“Cantar y Amar”: Los Tres lanzan la primera canción de su próximo álbum y anuncian shows en vivo

Los Tres, destacada banda de rock, regresó a la música con el inesperado lanzamiento de “Cantar y Amar”, single que formará parte del nuevo álbum “XCLNT”. Con ello, marcan el regreso discográfico del grupo tras 26 años sin editar un disco de estudio con la formación original. El sencillo ya está disponible en las plataformas digitales y en radios.

El disco, grabado en Abbey Road en 2025, nace después de la reunión de la formación original, denominada La Revuelta, anunciada en octubre de 2023 que acompañó por una gira nacional y por México.

Con esto, la banda cumple la promesa de volver a la sala de grabación juntos.

El regreso de Los Tres

El single “Cantar y Amar” reúne la energía rockera y las melodías que definen su sonido característico, que se ha transformado en el sonido característico del rock chileno.

El single relata la vivencia entre lo que fueron y lo que siguen siendo, incorporando matices contemporáneos que conectan con nuevas audiencias y que promete emocionar a todas las generaciones de fans que han acompañado su intensa trayectoria.

Este lanzamiento anticipa el álbum completo, cuya fecha de publicación está programada para este próximo 10 de abril de 2026.

El estudio de Punkrobot ayudó a producir el video, los mismos ganadores del primer Oscar para el país con el corto “Historia de un Oso”.

El video ofrece un viaje nostálgico por la historia del grupo, integrando referencias a sus videos más icónicos. Esta colaboración marca un hito en la unión de la música y la animación nacional, rindiendo tributo al legado de la banda.

“XCLNT” es el regreso discográfico que tendrá canciones inéditas de la formación original de Los Tres, de la mano de Universal Music Chile.

El disco XCLNT tendrá sólo cuatro shows de presentación. Dos en Concepción y dos en Santiago:

23 y 24 de mayo – Universidad de Concepción

7 y 8 de junio – Teatro Municipal de Santiago

Sus entradas estarán a la venta por el sitio web de Ticketplus desde este lunes 9 de marzo.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google