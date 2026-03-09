Popular pareja de actores chilenos sacude las redes tras anunciar que serán padres por primera vez: «Somos tres»

Durante este fin de semana, una popular pareja de actores dio a conocer en redes sociales una importante noticia. Resulta que se convertirán en padres.

El anuncio lo hicieron en Instagram, donde compartieron una publicación con diversas fotografías. De este modo, se llenaron de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Los actores en cuestión son las figuras de Mega, Silvana Gajardo y Camilo Carmona, quienes en las fotos publicadas aparecen con clara felicidad.

Silvana Gajardo y Camilo Carmona confirman que serán padres

La publicación cuenta con románticas fotos de la pareja, de la actriz y también de una ecografía. Para acompañar las imágenes, Silvana Gajardo escribió: «Somos 3».

Es importante mencionar que los actores llevan más de una década de relación y constantemente suben contenido juntos en sus redes. Asimismo, han trabajado juntos en televisión y teatro.

Vale señalar que uno de los trabajos más recordados de Silvana Gajardo es su papel en «Juego de Ilusiones» de Mega. En tanto, Camilo Carmona fue parte de «Verdades Ocultas» de la misma casa televisiva.

Las reacciones en redes sociales ante el anuncio

Como era de esperarse, la pareja se llenó de mensajes positivos en redes sociales tras anunciar que se convertirán en padres.

«Será la o el muñeco más hermoso del universo»; «Felicidades para los dos»; «Tantas felicidades! Mil de amores para ustedes»; «Que emoción amados! La pareja emblema!!!!»; «Ay que emoción! Felicitaciones»; «Muchas felicidades querida Silvanna la mejor noticia del año. Una abrazo para ti y Camilo con mucho amor.», fueron solamente alguno de los comentarios que recibieron los actores de Mega.

Vale señalar que reconocidos actores les dejaron felicitaciones. Entre ellos, Fran Walker, Alonso Quinteros, Francisca Gávilan, Gabriel Urzua y Carmen Zabala.

