«Me encanta cuando no me tienen fe»: Piare con P responde a Latife Soto por predicción de pifias para su presentación en Viña 2026

Piare con P tuvo un exitoso paso en el Festival de Viña del Mar 2026. Instancia, en la que logró cautivar y hacer reír al monstruo.

Sin embargo, previo a su presentación hubo quienes dudaban de cómo le iría en la Quinta Vergara.

En este sentido, en el podcast «Entre Broma y Broma», Piare con P conversó con Luis Slimming con respecto a las predicciones de cómo le iría.

De este modo, se refirió a los presagios que lanzó la tarotista Latife Soto, quien había adelantado que podría enfrentar problemas durante su show.

Piare con P responde a predicción que lanzó Latife Soto previo a su show en Viña 2026

la humorista no se complicó tras recordar la predicción de la guía espiritual. Incluso señaló que lo tomó como un impuso y para prepararse más.

«Me encanta cuando no me tienen fe, porque me da más ganas de esforzarme para cerrarles la boca», indicó Piare con P.

«Estudié harto, limpié el material y traté de dejar la rutina lo más rápida posible», añadió la humorista, quien quiso mantener risas constantes durante su presentación.

Y la preparación funcionó. Piare con P hizo reír a la Quinta Vergara y se ganó las Gaviotas de Plata y Oro con su rutina rápida y directa.

Vale señalar que tras bajar del escenario, la comediante no dudó sobre su presentación. «Se sintió superbién (la tapada de hocico). Mira de quién te burlaste (…) No es milagro tampoco, no es talento tampoco. Fue trabajo. Trabajo, fuerza de voluntad también, rigurosidad. Todo, todo. No fue al azar. Y por eso quedé superconforme», expresó.

Además, indicó su paso en el Festival de Viña 2026 tuvo un gran impacto en sus redes sociales. Resulta que después de su show obtuvo miles de seguidores. «Me bajé del escenario y al tiro aparecieron como 50 mil más. A los cinco días ya eran más 210 mil», indicó la humorista.

