«Tremendamente orgullosa»: El mensaje de Karen Doggenweiler tras recibir importante reconocimiento internacional

Karen Doggenweiler recibió un especial reconocimiento. Durante el transcurso del Women Economic Forum (WEF) 2026, la animadora obtuvo un galardón que premió su trayectoria en la televisión. Con más de 30 años en TV, además de su paso por el certamen viñamarino, Doggenweiler agradeció el momento enfatizando su rol como una de las figuras más influyentes de las comunicaciones en Chile.

«No se imaginan lo tremendamente orgullosa y muy honrada que me siento de recibir este premio», escribió en una publicación en sus redes sociales.

Todo ocurrió en una ceremonia realizada para conversar sobre el liderazgo y el empoderamiento femenino, donde la animadora consiguió el premio “Exceptional of Excellence”.

“Las mujeres somos capaces de ejercer liderazgo”

Este galardón es uno de los más altos honores otorgados por esta plataforma, donde reconoce la excelencia profesional, la trayectoria y el impacto social de la periodista en el mundo de las comunicaciones en el país.

El premio “Exceptional of Excellence” es otorgado por la WEF a mujeres que han alcanzado el éxito en sus respectivas áreas y a quienes han ejercido un liderazgo significativo, contribuyendo a ampliar miradas, visibilizar realidades y fortalecer el rol de la mujer en el espacio público.

Con ello, reconoce a Doggenweiler por su “compromiso y aporte invaluable promoviendo una cultura de sostenibilidad, inclusión, equidad y liderazgo con propósito”, siendo un referente positivo para niñas, jóvenes y mujeres de todas las generaciones.

El mensaje de Doggenweiler

Al recibir la distinción, la conductora del matinal de Mega dedicó el premio a las mujeres que forman parte de sus equipos de trabajo.

“Qué lindo reconocimiento y qué linda es la instancia de poder premiarnos entre nosotras. Así somos las mujeres: nos adaptamos, somos capaces de transformarnos y de generar impacto en nuestro entorno”, mencionó Karen.

En esa misma línea, señaló el valor del trabajo colectivo, tanto en “Mucho Gusto” como en el Festival de Viña, asegurando que “las mujeres sabemos que hay que trabajar en equipo, que debemos generar impacto y tener un compromiso real”.

“Somos capaces de ejercer liderazgo. No hay que quedarse solamente en las palabras, hay que pasar a la acción», finalizó durante su discurso.

A través de sus redes sociales, agradeció por el apoyo y lo orgullosa que se siente al haber recibido este reconocimiento. «Gracias por todo el amor y por este lindo reconocimiento. No se imaginan lo tremendamente orgullosa y muy honrada que me siento de recibir este premio», mencionó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google