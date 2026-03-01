¿A quién eliges?: Tonka Tomicic puso en aprietos a Karen Doggenweiler al preguntarle por Rafa Araneda y José Antonio Neme

Este sábado tuvo lugar el último episodio de Only Viña, formato nocturno especial de Mega enfocado en el Festival de Viña del Mar, que terminó este viernes. En la última transmisión, estuvo presente Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los animadores del evento.

También en el panel, estuvo José Antonio Neme y Tonka Tomicic, los conductores del espacio. Y los invitados, que fueron Raquel Argandoña, Jorge Alís y Mauricio Correa.

Tonka Tomicic hizo elegir a Karen Doggenweiler entre Rafa Araneda y Neme

Según consignó La Cuarta, apenas comenzó el programa, Tonka Tomicic presentó a los animadores del Festival de Viña, y comentó: «Hemos salido a cenar varias veces, dos veces gracias a Raquel. Y hemos jugado el juego de la verdad, eso nos ha acercado y nos tiene comprometidos totalmente. Ahora es la hora de que Karen responda la pregunta«.

Entonces, aprovechando que sus dos máximos compañeros y duplas televisivas estaban presentes, Tonka Tomicic lanzó la pregunta sin anestecia: «Si tienes que elegir entre José y Rafa, ¿a quién eliges?«.

Lejos de complicarse, Karen Doggenweiler salió del paso con una astuta respuesta: «Yo elijo a José para la mañana y a Rafa para la noche«.

«Y a Mauricio (Correa) para el almuerzo y a Jorgito (Alis) para la siesta», agregó bromeando la animadora.

Por su parte, el Rafa Araneda le prestó ropa: «Lo mío es la noche«, cerró.

