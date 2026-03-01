«Sí, hubo combo»: Testigos revelan detalles de la feroz pelea entre Cuco Cerda y Sammis Reyes en Viña del Mar

La pelea entre Sammis Reyes y Cuco Cerda en la Bresh en Viña del Mar, ha sido uno de los temas del fin de semana. Esto, luego de que un video en el que se ve un tenso cara a cara entre ambos se viralizara.

Sin embargo, no se conocían muchos detalles al respecto, el por qué se originó la pelea, o cómo fue la discusión. Es por esto, que ahora, gente que estuvo presente en aquel momento, entregó más detalles sobre lo que pasó esa noche, y afirmaron que hubo golpes.

Testigos revelan detalles de la feroz pelea entre Cuco Cerda y Sammis Reyes en Viña del Mar

En el programa Todos Somos Viña, de Zapping TV, Suro Solar, mánager de varios famosos del espectáculo, y que también estuvo presente en la fiesta, contó más detalles al respecto:

«Sammis se acerca a Cuco como a hablar. Fue siempre en buena onda, ambos estuvieron hablando como 10 minutos, muy tranquilo. Yo estuve ahí escuchando al lado la conversación y, en verdad, eran ánimos de arreglar situaciones que ni siquiera tenían que ver con ellos dos».

«Cuco estaba muy relajado, como que él tenía con el ánimo de bajar el tema, de explicar bien las cosas y Sammis fue el primero que tiró un combo«, agregó.

Por su parte, otra que estuvo en aquel momento era Carla Jara, que confirmó su versión: «Sí, hubo combo. Combos iban, combos venían».

En esa misma línea, Suro Solar explicó: «Cuco, para separarlo, lo empuja, Sammis se cae, lo vimos todos. Imagínate a la Roca… y desde el otro lado le decía ‘ven’. Le decía Sammis a Cuco».

En ese momento, Carla Jara agregó que los guardias intentaron frenar a Sammis Reyes pero no podían, y contó cómo lo vio ella, que también estaba en ese momento en el VIP:

«Veo que hay combos e inteligentemente Cuco Cerda lo empuja y este lugar, como los VIP están como en una subida, había tres peldaños. Entonces, seguramente Sammis no pudo afirmarse y se fue de espalda al suelo«.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google