Tuvieron que ser separados: Sammis Reyes y Cuco Cerda tuvieron un tenso enfrentamiento en fiesta

Un intenso registro comenzó a circular con fuerza en redes sociales durante las últimas horas. En el video se observa a Sammis Reyes y a Cuco Cerda en una actitud desafiante, en medio de lo que parece ser un altercado que obligó a terceros a intervenir.

El hecho ocurrió durante la reconocida fiesta internacional Bresh, que en esta ocasión se llevó a cabo la noche del viernes en el Sporting Club de Viña del Mar.

Sammis Reyes y Cuco Cerda tuvieron un tenso enfrentamiento en fiesta

El portal Infama.cl compartió el video en su cuenta de Instagram, material que rápidamente se viralizó. Aunque no existe mayor contexto sobre lo ocurrido, en las imágenes se aprecia un momento de alta tensión. De fondo se escuchan gritos como: “atado, atado, atado 10/4”.

Si bien no se distingue con claridad qué se decían, sí quedó en evidencia la confrontación. En el registro se ve como Cuco Cerda grita “ven po’, ven po’”, mientras ambos intentaban acercarse y otras personas los contenían para evitar que la situación escalara.

Hasta ahora, ninguno de los involucrados se ha referido públicamente al episodio y tampoco se conocen detalles concretos sobre qué originó el conflicto.

Según consignó FMDos, el influencer Danilo 21 comentó en sus redes que el incidente podría estar relacionado con un comentario previo de Emilia Dides hacia Daniela Aránguiz, luego de la polémica por las pifias en la Gala de Viña.

La ex Miss Universo Chile habría comentado : “Hay cosas mucho más morales, como pololear con un hermano y meterte con el otro”, frase que, de acuerdo con Danilo 21, habría generado tensión entre las respectivas parejas. Y que, supuestamente podría estar en el trasfondo del altercado. Sin embargo, por ahora no se ha aclarado cuál fue el motivo de la pelea.

