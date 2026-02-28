«Se le está criticando porque algo está haciendo bien»: Sammis Reyes salió en defensa del Pastor Rocha tras críticas a su show en Viña

La madrugada de este sábado, en la «noche urbana» del Festival de Viña, el encargado de hacer reír al público fue Santiago Endara, el Pastor Rocha. En los días anteriores a su presentación, varias críticas le cayeron al humorista, de quienes afirmaban que se burla de la religión.

Uno que salió a defenderlo ahora, fue Sammis Reyes, quien incluso estuvo presente en la Quinta Vergara, y hasta fue mencionado en la rutina. Cabe recordar que ambos tuvieron una tensa discusión en redes sociales, que terminó con ambos formando incluso, una amistad.

Ahora eso sí, Pastor Rocha recordó su conflicto en medio de su rutina, y bromeó con que trajo guardaespaldas por si lo quería golpear.

Sammis Reyes salió en defensa del Pastor Rocha tras críticas a su show en Viña

En conversación con Página 7, Sammis Reyes se refirió al show del Pastor Rocha: «Él lo hizo bien, se llevó los premios que tenía que llevarse. Humor para todos, así que contento con él. Le doy mi bendición, hijo de la vende proteína».

«Todas las bendiciones para él. Lo hizo súper bien y contento por él. Buen humor«, agregó el deportista.

En esa misma línea, Sammis Reyes aseguró que a no pudo ver su show completo, porque: «me tomé tiempo con la gente, a pasar un ratito con ellos. Lo pude escuchar, súper bueno, divertido«.

Tras ser consultado por las críticas hacia el Pastor Rocha, aseguró: «Creo que voy a defenderlo de las críticas. Se la ha criticado porque, cada vez que uno hace algo fuera de la caja, a uno se le critica. Pastor Rocha está pensando fuera de la caja y se le está criticando porque algo está haciendo bien, así que tiene mis bendiciones».

Por último, Sammis Reyes se refirió a un posible encuentro con el Pastor Rocha: «si se da, bacán, si no, también bacán. En la iglesia también puede ser, me hace falta la iglesia, así que feliz de ir también. Pastor Rocha es un grande, se merece estar en ese escenario y lo mejor para él».

