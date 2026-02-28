28 Feb, 2026. 10:15 hrs

Con propuesta de matrimonio, artista invitada, homenajes, y polera de Chile: Milo J cerró el Festival de Viña 2026 con broche de oro

Milo J cerró la edición LXV del Festival de Viña del Mar con sus mejores éxitos, y se llevó la Gaviota de Plata y de Oro.

Por Sebastian Contreras
Milo J
Agencia Uno

Este viernes 27 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 llegó a su fin, de mano de la denominada «noche urbana«. Luego de las exitosas presentaciones de Paulo Londra, Pastor Rocha  y Pablo Chill-e, llegó el turno de Milo J, encargado de cerrar la edición número 65 del certamen.

El artista argentino subió a la Quinta Vergara a eso de las 2:45 am, con un público eufórico tras la presentación de Pablo Chill-e.

Milo J cerró el Festival de Viña 2026 con broche de oro

Tras ser anunciado, comenzó su show pasando junto a unas fotografías, a modo de homenaje. En ellas, se podía ver por ejemplo, a Víctor Jara y Violeta Parra.

En el show, Milo J cantó junto a «Agárrate Catalina«, una murga, conjunto que mezcla aspectos de carnaval uruguayo, teatralidad, política y también música folclórica, con llamativos atuendos.

Es por esto, que mezcló lo urbano con lo tradicional, y mostró todos sus más grandes éxitos.

Uno de los momentos más icónicos de su presentación, fue cuando invitó a cantar a la artista chilena Akriila, su éxito «Llora llora«.

A_UNO_1723823 (1)
Akriila y Milo J – Agencia Uno

Otro de los momentos más emotivos de la noche, ocurrió cuando en medio de su canción, «Ama de mi Sol«, la pareja de influencers, Joseph Arancibia y Fran Caldera se comprometieron en la Quinta Vergara.

El creador de contenido se arrodilló para pedir matrimonio, y por su parte, Milo J reaccionó: «No me la contés, que está pasando. Felicitaciones che«, para finalmente, dedicarle la canción a la pareja.

A eso de las 3:47 am, Milo J cantó uno de sus mayores éxitos, «Rara Vez», recibiendo ambos premios del Festival de Viña, y terminando así su presentación, además de la edición de este año del certamen nacional.

