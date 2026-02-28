Con propuesta de matrimonio, artista invitada, homenajes, y polera de Chile: Milo J cerró el Festival de Viña 2026 con broche de oro

Este viernes 27 de febrero, el Festival de Viña del Mar 2026 llegó a su fin, de mano de la denominada «noche urbana«. Luego de las exitosas presentaciones de Paulo Londra, Pastor Rocha y Pablo Chill-e, llegó el turno de Milo J, encargado de cerrar la edición número 65 del certamen.

El artista argentino subió a la Quinta Vergara a eso de las 2:45 am, con un público eufórico tras la presentación de Pablo Chill-e.

Milo J cerró el Festival de Viña 2026 con broche de oro

Tras ser anunciado, comenzó su show pasando junto a unas fotografías, a modo de homenaje. En ellas, se podía ver por ejemplo, a Víctor Jara y Violeta Parra.

En el show, Milo J cantó junto a «Agárrate Catalina«, una murga, conjunto que mezcla aspectos de carnaval uruguayo, teatralidad, política y también música folclórica, con llamativos atuendos.

Es por esto, que mezcló lo urbano con lo tradicional, y mostró todos sus más grandes éxitos.

Uno de los momentos más icónicos de su presentación, fue cuando invitó a cantar a la artista chilena Akriila, su éxito «Llora llora«.

Otro de los momentos más emotivos de la noche, ocurrió cuando en medio de su canción, «Ama de mi Sol«, la pareja de influencers, Joseph Arancibia y Fran Caldera se comprometieron en la Quinta Vergara.

El creador de contenido se arrodilló para pedir matrimonio, y por su parte, Milo J reaccionó: «No me la contés, que está pasando. Felicitaciones che«, para finalmente, dedicarle la canción a la pareja.

A eso de las 3:47 am, Milo J cantó uno de sus mayores éxitos, «Rara Vez», recibiendo ambos premios del Festival de Viña, y terminando así su presentación, además de la edición de este año del certamen nacional.

